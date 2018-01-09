Telegram запустит собственную криптовалюту — СМИ

Создатели мессенджера Telegram задумались о создании собственной криптовалюты, которая будет называтся Gram.

Кроме того, в компании хотят создать собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON), пишет портал TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, для выпуска собственной криптовалюты компания проведет ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение монет криптовалюты или токенов — записей в реестре блоков транзакций, которые могут подтверждать наличие у их держателя прав на определенные объекты).

Telegram намеревается привлечь 500 миллионов долларов на предпродаже токенов, то есть в рамках всего ICO компания может привлечь от 3 млрд до 5 млрд долл.

В то же время издание отмечает, что это ICO может стать крупнейшей на данный момент продажей криптовалюты, больше размещения Tezos, которая привлекла 230 млн долл в июле 2017 года.

Также отмечается, что 51% собственности прав на криптовалюту Telegram планирует удерживать в своих руках, а 44% продадут в государственной и частной торговле.

По данным портала, блокчейн-платформа TON позволит обезопасить все платежи между пользователями Telegram. Мессенджер уже популярен в сообществе тех, кто интересуется криптовалютами.

Помимо виртуальных валют пользователи также смогут через свой электронный кошелек в Telegram переводить и обычные деньги. Электронный кошелек может быть запущен в четвертом квартале 2018 года. Также планируется, что через платформу смогут работать сервисы от сторонних разработчиков и боты — для этого во втором квартале 2019 года будет запущен TON Services.

Напомним, ранее сообщалось, что известный интернет-предприниматель и создатель соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров планирует запустить новую криптовалюту на основе и для поддержки своего мессенджера Telegram.