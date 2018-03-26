Человечество в опасности. Климатолог предупредил о новом "ледниковом периоде"

Радикальный сдвиг в климате Земли может привести к ужасающим последствиям, а человечество ждет новый "ледниковый период", предупредил климатолог Джон Кейси, который сотрудничает с НАСА.

Он и несколько его коллег-ученых представили доклад главам ведущих мировых правительств и ООН, в котором прямо заявили: человечество в опасности.

"В ближайшее время нас ждут темные и холодные дни и ночи и, как следствие, гибель урожая и массовый голод", — подчеркнул Кейси.

Радикальный сдвиг в климате, по мнению ученого, уже наступил, и нынешние погодные аномалии тому подтверждение, сообщает НТВ.

"Когда последствия этих изменений дадут о себе знать, их почувствуют во всем мире все нации. И мы должны наконец осознать, что в ближайшие 30 лет наша жизнь изменится", — объснил он.

Ученые связывают похолодание со снижением солнечной активности.

"Солнечная активность сейчас в большом минимуме, и магнитное поле Солнца очень сильно уменьшается. Это значит, что космические лучи разрушают наши облака в тропосфере, открывают атмосферу и делают температуру более холодной. Кроме снегов, в Северной Америке и Европе появляются очень необычные северные сияния — совершенно необычного цвета. Это говорит, что частицы идут не от солнца, а от космических лучей. В этой связи мы считаем, что это начало глобального солнечного минимума, который будет длиться 30 лет", — подтвердила Валентина Жаркова, профессор Британского университета Нортумбрии.

Напомним, ранее ученые рассчитали, когда мир приблизится к катастрофе.