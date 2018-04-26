Ученые определили самый полезный для здоровья десерт

Ученые на Западе после длительных исследований пришли к выводу, что наиболее полезным для здоровья человека десертом является мармелад.

Как считают исследоваители, мармелад имеет массу положительных свойств, отсутствующих в обычных шоколаде, печенье и других сладостях. Кроме того, он крайне положительно сказывается на работе желудка, активизируя процесс переработки сложных углеводов.

Кроме того, полезные микроэлементы, содержащиеся в мармеладе, помогают организму гораздо более быстро усваивать белок. Однако, ученые отмечают, что "полезности" содержатся только в натуральном продукте, не содержащем слишком много консервантов и других химических соединений.

"Мармелад позволяет организму значительно быстрее избавиться от патогенных веществ, содержащихся в организме. Также стоит помнить о пользе шоколада, но количество сахара в нем должно сводиться к минимуму. Только в этом случае он положительно влияет на мозговую активность и дает возможность человеку быстрее обрабатывать информацию и забыть о проблемах с памятью", - добавили ученые.

Напомним, ранее диетолог рассказала, как приготовить картофель с максимальной пользой.