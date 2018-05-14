Ученые выяснили, какие чувства у зрителей вызывает просмотр Евровидения

Просмотр международного песенного конкурса Евровидение позволяет людям быть более удовлетворенными жизнью.

К такому выводу в результате ряда исследований пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, пишет Independent.

Аналитики выяснили, что во время трансляции Евровидения уровень удовлетворенности жизнью среди населения повышается на 4 процента, если их страна входит в число финалистов конкурса.

В ходе исследования ученые анализировали данные об уровне удовлетворенности жизнью свыше 160 тысяч человек из 33 европейских стран. Исследователи использовали информацию из анкет респондентов, которые были заполнены в рамках глобального опроса Евробарометр, который проводится несколько раз в год Европейской комиссией.

"Мы просто беседовали с коллегами в университете и решили проверить эти данные. Обычно мы занимаемся изучением других факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью и здоровье людей. Среди наших коллег есть люди из разных стран, и многие из них смотрят Евровидение. В одной из бесед возник вопрос, может ли конкуренция между странами в столь крупном проекте влиять на настроение страны. И, как выяснилось, да – есть определенная связь", - сообщил Флиппос Филиппидис, ведущий автор исследования.

Ученые считают, что Евровидение позволяет не просто активизировать у людей гормон счастья, а оказывает влияние на общий моральный дух населения страны.

Команда ученых акцентировала внимание на данных, собранных в мае и июне – в период проведения Евровидения с 2009 по 2015 год.

Напомним, 12 мая завершился гранд-финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, представитель Украины Melovin занял 17-е место. Певцу досталось последнее место по оценкам жюри и седьмое – по мнению от зрителей.