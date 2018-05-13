MELOVIN рассказал о своей главной победе на Евровидении-2018: как певца встретили в Украине

12 мая завершился гранд-финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, представитель Украины Melovin занял 17-е место. Певцу досталось последнее место по оценкам жюри и седьмое – по мнению от зрителей.

А победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией "Toy", набрав 529 баллов. "Главред" собрал самые интересные факты биографии "израильской курочки" и сделал перевод ее песни.

При этом украинцы высказали свое негодование по поводу результата Melovin. Аналогичным было и мнение иностранных пользователей YouTube.

Также украинский шоумен и бывший участник Евровидения-2007 Андрей Данилко раскритиковал работу судей нынешнего конкурса.

13 мая MELOVIN вернулся из Лиссабона в Украину.

На своей странице в Instagram певец показал, как поклонники встречали его роскошным букетом роз и караваем.

MELOVIN заверил, что был приятно удивлен такой встрече. "Ваша любовь и есть моя главная победа!" – заверил певец.