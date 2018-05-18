Telegram применяет военные разработки для обхода блокировки — СМИ

С целю обхода блокировок Роскомнадзора мессенджер Telegram применяет методы их обхода, аналогичные тем, что еще десять лет назад запатентовали ученые Минобороны РФ.

По мнению экспертов, власти задействовали почти все имеющиеся законные инструменты, и теперь многое зависит от позиции Apple и Google, а они пока на стороне Telegram, пишет издание "Коммерсантъ".

В материале отмечается, что автоматическая смена IP-адресов — один из методов обхода блокировок. Как следует из базы данных Роспатента, способы, которые описывают такую идею, были запатентованы в России в 2007–2009 годах Военной академией связи Минобороны РФ. Они были частично реализованы в качестве одной из технологий Telegram, полагает собеседник газеты, близкий к Минобороны.

"Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях, — сказал источник. — Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок".

По его словам, эти патенты прекратили действие в 2008 и 2011 годах за неуплату госпошлины, в то же время есть процедура их восстановления.

Три патента Минобороны описывают различные способы реализации идеи "пакет в пакете", отмечает бывший гендиректор ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи" Андрей Грязев. Эту концепцию вместе с методом сквозного шифрования использует Telegram, а также другие международные мессенджеры, подтверждает он. Уход от блокировки только таким способом сработает, если Telegram ограничивается по методу DNS-фильтрации, но одного его недостаточно: он неэффективен, когда применяются также доступные Роскомнадзору технологии и оборудование Deep Packet Inspection (DPI). Гарантированный уход от блокировки достигается при одновременном использовании идеи "пакет в пакете" и сквозного шифрования, отмечает эксперт.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.