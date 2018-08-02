Магнитные бури в августе-2018: когда нам ждать "метеоударов"

Тяжелее всего метеозависимым людям придется в конце месяца.
Календарь магнитных бурь на август-2018 обещает несколько "метеоударов" метеозависимым людям. Тяжелее всего им придется в конце месяца.
С 16 и 21 августа ожидаются наиболее сильные магнитные колебания в этом месяце, а в середине этого периода – 20 августа – Землю накроет магнитная буря уровня G1.
Хронологически метеопрогноз на август-2018 выглядит следующим образом:
- 2-3 августа – метеозависимых ждут перепады настроения;
- 6 августа – незначительные магнитные возмущения;
- 10 августа – слабая магнитная буря;
- 13-14 августа – незначительные магнитные возмущения;
- 17-21 августа – метеозависимым стоит быть готовыми к проблемам со здоровьем, кроме того, возможны сбои в мобильной связи и работе телевизионных трансляций;
- 29 августа – последняя этим летом и средняя по мощности магнитная буря.
Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Кроме того, напомним, что 11 августа нас ожидает очередное лунное затмение. Этим событием окончательно закрывается коридор затмений.