Магнитные бури в августе-2018: когда нам ждать "метеоударов"

Календарь магнитных бурь на август-2018 обещает несколько "метеоударов" метеозависимым людям. Тяжелее всего им придется в конце месяца.

С 16 и 21 августа ожидаются наиболее сильные магнитные колебания в этом месяце, а в середине этого периода – 20 августа – Землю накроет магнитная буря уровня G1.

Хронологически метеопрогноз на август-2018 выглядит следующим образом:

2-3 августа – метеозависимых ждут перепады настроения;

6 августа – незначительные магнитные возмущения;

10 августа – слабая магнитная буря;

13-14 августа – незначительные магнитные возмущения;

17-21 августа – метеозависимым стоит быть готовыми к проблемам со здоровьем, кроме того, возможны сбои в мобильной связи и работе телевизионных трансляций;

29 августа – последняя этим летом и средняя по мощности магнитная буря.

Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, напомним, что 11 августа нас ожидает очередное лунное затмение. Этим событием окончательно закрывается коридор затмений.