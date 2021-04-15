Авторы Atomic Heart поделились новой информацией о грядущем шутере

Скриншот из Atomic Heart / Mundfish

Разработчики из студии Mundfish опубликовали скриншот игрового интерфейса Atomic Heart из ранней версии игры. В окончательной версии могут быть значительные изменения, но пока что интерфейс выглядит так.

Едва ли к релизу его будут серьёзно переделывать, поэтому оценить оформление и наполнения можно и по этому скриншоту.

Забавно, что для того, дабы избежать спойлеров описаний квестов (или потому что они ещё не готовы), для большого абзаца с описанием использовали заглушку Lorem Ipsum, которая, как правило, служит просто текстовым заполнением для дизайнерских работ. В ней нет как такового смысла, однако остальные элементы интерфейса можно рассмотреть.

Игровой интерфейс Atomic Heart / Mundfish

Напомним, что действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной вселенной в период расцвета СССР. Специальный агент КГБ майор Нечаев под кодовым именем "П3" отправляется на предприятие "3826" в попытках выяснить, почему там бесчинствуют обезумевшие роботы. При создании игры разработчики из Mudfish вдохновлялась произведениями братьев Стругацких, современными сериалами вроде "Чёрного зеркала", а также отечественными играми Метро и Сталкер.

Отмечается, что на прохождение Atomic Heart потребуется около 20 часов. Для полного понимания сути происходящего, могут потребоваться дополнительные "забеги". Кроме того, разработчики предусмотрели различные уровни сложности, добавив "Сюжетное прохождение", игровой процесс которого адаптирован так, чтобы с проектом могла познакомиться более широкая аудитория. Авторы сравнивает данный уровень сложности с Bioshock.

Трейлер Atomic Heart

Системные требования Atomic Heart

Минимальные:

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290

Оперативная память — 6 ГБ

Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300

Место на диске — 22 ГБ.

Рекомендуемые:

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580

Оперативная память — 8 ГБ

Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X

Место на диске — 22 ГБ.

Ранее мы собрали большой материал об Atomic Heart, который более подробно ознакомит вас с грядущим шутером.