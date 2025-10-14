Больше никто не будет надоедать: как блокировать спам-звонки

Вы узнаете:
- Как пожаловаться на спам-звонки
- Как их заблокировать
В Украине официально начали борьбу со спам-звонками. Теперь каждый украинец может самостоятельно пожаловаться на нежелательные номера и помочь их заблокировать через своего мобильного оператора.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, новое постановление правительства, которое разрешает операторам блокировать спам-номера, вступило в силу 2 октября. Уже за первые дни действия инициативы удалось заблокировать тысячи номеров, использовавшихся для рекламных и мошеннических звонков.
Спам-звонками считаются любые рекламные вызовы, совершаемые без согласия пользователя. Обычно компании используют такие звонки для продвижения товаров и услуг, нарушая право абонентов на личное пространство.
Как пожаловаться на спам-звонки:
- Vodafone — через мобильное приложение или по номерам 111, 0 800 400 111 (в Украине) и +38 050 400 111 (в роуминге);
- Kyivstar — через приложение или по номерам 466, 0 800 300 466 (в Украине) и *105*466# (в роуминге);
- Lifecell — через приложение или по номерам 5433, 0 800 20 5433 (в Украине) и +38 063 5433 111 (в роуминге).
Михаил Федоров отметил, что этот шаг — часть масштабной программы по цифровой защите граждан:
"Теперь украинцы могут защищать себя от навязчивых звонков буквально в несколько кликов. Это делает связь комфортнее и безопаснее для всех".
О личности: Михаил Федоров
Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.
В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.
