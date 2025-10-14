Больше никто не будет надоедать: как блокировать спам-звонки

Новое постановление правительства, которое разрешает операторам блокировать спам-номера, вступило в силу 2 октября.

https://glavred.info/techno/bolshe-nikto-ne-budet-nadoedat-kak-blokirovat-spam-zvonki-10706342.html Ссылка скопирована

Как блокировать спам-звонки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как пожаловаться на спам-звонки

Как их заблокировать

В Украине официально начали борьбу со спам-звонками. Теперь каждый украинец может самостоятельно пожаловаться на нежелательные номера и помочь их заблокировать через своего мобильного оператора.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, новое постановление правительства, которое разрешает операторам блокировать спам-номера, вступило в силу 2 октября. Уже за первые дни действия инициативы удалось заблокировать тысячи номеров, использовавшихся для рекламных и мошеннических звонков.

видео дня

Спам-звонками считаются любые рекламные вызовы, совершаемые без согласия пользователя. Обычно компании используют такие звонки для продвижения товаров и услуг, нарушая право абонентов на личное пространство.

Как пожаловаться на спам-звонки:

Vodafone — через мобильное приложение или по номерам 111 , 0 800 400 111 (в Украине) и +38 050 400 111 (в роуминге);

— через мобильное приложение или по номерам , (в Украине) и (в роуминге); Kyivstar — через приложение или по номерам 466 , 0 800 300 466 (в Украине) и *105*466# (в роуминге);

— через приложение или по номерам , (в Украине) и (в роуминге); Lifecell — через приложение или по номерам 5433, 0 800 20 5433 (в Украине) и +38 063 5433 111 (в роуминге).

Михаил Федоров отметил, что этот шаг — часть масштабной программы по цифровой защите граждан:

"Теперь украинцы могут защищать себя от навязчивых звонков буквально в несколько кликов. Это делает связь комфортнее и безопаснее для всех".

Ранее Главред сообщал, что одна привычка водителей за рулем в 20 раз повышает риск аварии и может стоить жизни. Она связана с мобильным телефоном.

Даже современная техника не освобождает водителя от необходимости думать об экономии. Поэтому эксперты рассказали, действительно ли круиз-контроль может помочь экономить топливо на дороге.

Вам может быть интересно:

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред