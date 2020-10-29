Как удалить аккаунт гугл: простые способы удаления

Как это сделать просто и быстро – расскажем далее.
В наши дни сервисы являются очень опасными для работы в сети. Практические все продукты отправляют достаточно внушительное количество информации на свои сервера. Дополнительно в многих приложениях есть своя уникальная история, которая хранит очень интересные и подробные данные. И великий Google не исключение.
В случае, если вы не хотите больше пользоваться сервисами Гугл, либо по той или иной причине не чувствуете себя достаточно защищенными, Главред рассказывает, как навсегда и полностью удалить аккаунт Google.
Что нужно сделать перед удалением:
На случай если вы пользуетесь свои аккаунтом Google на протяжении длительного отрезка времени, у вас наверняка накопилось обширное количество данных разной степени важности: от заметок и фотографий до электронным писем и календарей. В качестве подстраховки Гугл предоставляет простой способ резервного копирования всех данных аккаунта.
- Откройте настройки своего аккаунта;
- С "Конфиденциальность" перейдите на "Управление контентом";
- Выберите "Создать архив" => какие данные сервисов Google вы желаете сохранить;
- Нажмите "Далее";
- Выберите в каком формате будут упакованы данные, максимальный размер архива и метод получения;
- Дождитесь окончания архивации.
Как удалить аккаунт гугл:
Шаг 1:
- Зайдите в браузер Google Chrome
- Нажмите на значок вашей учетной записи (у поисковой строки);
- В правом верхнем углу будет указана ваша активная учетная запись;
- В открывшемся окне нажмите на шестеренку "Управлять пользователями" (см. пример ниже);
- Выберите окно активного аккаунта;
- Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
- Подтверждаем действие "Удалить пользователя".
Шаг 2:
- Перейдите в настройки аккаунта Google;
- В блоке "Данные и персонализация" выберите "Удаление сервиса или аккаунта";
Как удалить аккаунт гугл на андроиде:
Процесс удаления активной учетной записи на смартфоне и планшете практически идентичен аналогичному на ПК и ноутбуке:
- Зайдите в настройки смартфона:
- Перейдите в меню "Учетные данные и синхронизация";
- В правой колонке выберите нужную учетную запись Google;
- Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
- Подтвердите запрос "Удалить учетную запись"
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