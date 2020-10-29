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Как удалить аккаунт гугл: простые способы удаления

29 октября 2020, 13:43

Как это сделать просто и быстро – расскажем далее.

Как удалить аккаунт Гугл:– делимся советами

В наши дни сервисы являются очень опасными для работы в сети. Практические все продукты отправляют достаточно внушительное количество информации на свои сервера. Дополнительно в многих приложениях есть своя уникальная история, которая хранит очень интересные и подробные данные. И великий Google не исключение.

В случае, если вы не хотите больше пользоваться сервисами Гугл, либо по той или иной причине не чувствуете себя достаточно защищенными, Главред рассказывает, как навсегда и полностью удалить аккаунт Google.

Что нужно сделать перед удалением:

На случай если вы пользуетесь свои аккаунтом Google на протяжении длительного отрезка времени, у вас наверняка накопилось обширное количество данных разной степени важности: от заметок и фотографий до электронным писем и календарей. В качестве подстраховки Гугл предоставляет простой способ резервного копирования всех данных аккаунта.

  • Откройте настройки своего аккаунта;
  • С "Конфиденциальность" перейдите на "Управление контентом";
  • Выберите "Создать архив" => какие данные сервисов Google вы желаете сохранить;
  • Нажмите "Далее";
  • Выберите в каком формате будут упакованы данные, максимальный размер архива и метод получения;
  • Дождитесь окончания архивации.

Как удалить аккаунт гугл:

Шаг 1:

  • Зайдите в браузер Google Chrome
  • Нажмите на значок вашей учетной записи (у поисковой строки);
  • В правом верхнем углу будет указана ваша активная учетная запись;
  • В открывшемся окне нажмите на шестеренку "Управлять пользователями" (см. пример ниже);
  • Выберите окно активного аккаунта;
  • Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
  • Подтверждаем действие "Удалить пользователя".

Шаг 2:

Как удалить аккаунт гугл на андроиде:

Процесс удаления активной учетной записи на смартфоне и планшете практически идентичен аналогичному на ПК и ноутбуке:

  • Зайдите в настройки смартфона:
  • Перейдите в меню "Учетные данные и синхронизация";
  • В правой колонке выберите нужную учетную запись Google;
  • Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
  • Подтвердите запрос "Удалить учетную запись"

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