Как удалить аккаунт гугл: простые способы удаления

Как удалить аккаунт Гугл:– делимся советами

В наши дни сервисы являются очень опасными для работы в сети. Практические все продукты отправляют достаточно внушительное количество информации на свои сервера. Дополнительно в многих приложениях есть своя уникальная история, которая хранит очень интересные и подробные данные. И великий Google не исключение.

В случае, если вы не хотите больше пользоваться сервисами Гугл, либо по той или иной причине не чувствуете себя достаточно защищенными, Главред рассказывает, как навсегда и полностью удалить аккаунт Google.

Что нужно сделать перед удалением:

На случай если вы пользуетесь свои аккаунтом Google на протяжении длительного отрезка времени, у вас наверняка накопилось обширное количество данных разной степени важности: от заметок и фотографий до электронным писем и календарей. В качестве подстраховки Гугл предоставляет простой способ резервного копирования всех данных аккаунта.

Откройте настройки своего аккаунта;

С "Конфиденциальность" перейдите на "Управление контентом";

Выберите "Создать архив" => какие данные сервисов Google вы желаете сохранить;

Нажмите "Далее";

Выберите в каком формате будут упакованы данные, максимальный размер архива и метод получения;

Дождитесь окончания архивации.

Как удалить аккаунт гугл:

Шаг 1:

Зайдите в браузер Google Chrome

Нажмите на значок вашей учетной записи (у поисковой строки);

В правом верхнем углу будет указана ваша активная учетная запись;

В открывшемся окне нажмите на шестеренку "Управлять пользователями" (см. пример ниже);

Выберите окно активного аккаунта;

Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу;

Подтверждаем действие "Удалить пользователя".

Шаг 2:

Перейдите в настройки аккаунта Google;

В блоке "Данные и персонализация" выберите "Удаление сервиса или аккаунта";

Как удалить аккаунт гугл на андроиде:

Процесс удаления активной учетной записи на смартфоне и планшете практически идентичен аналогичному на ПК и ноутбуке:

Зайдите в настройки смартфона:

Перейдите в меню "Учетные данные и синхронизация";

В правой колонке выберите нужную учетную запись Google;

Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу;

Подтвердите запрос "Удалить учетную запись"

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