Объявлены претенденты на премию BAFTA в области видеоигр

Претенденты на премию BAFTA / Gamergen

Организаторы престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов на церемонию награждения видеоигр, где лидерами стали эксклюзивы PlayStation The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima.

У игры от Naughty Dog 14 номинаций, а у самурайского приключения – 12. Ближе всех к эксклюзивам PlayStation подобрался "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades, у которого 10 номинаций.

Среди пользователей также проводится отдельное голосование за игру года по версии аудитории. В данной категории номинированы Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Part II и Valorant. Церемония награждения пройдёт 25 марта. Отдать свой голос и посмотреть все номинации можно по ссылке.

Игра года — выбор аудитории

Call of Duty: Warzone

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us: Part II

Valorant.

Игра года — выбор жюри

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us: Part II

"Человек-паук: Майлз Моралес".

Лучшая анимация

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us: Part II

"Человек-паук: Майлз Моралес"

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer.

Лучшее художественное воплощение (визуал)

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us: Part II.

Лучший звук

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us: Part II

"Человек-паук: Майлз Моралес".

Лучшая британская игра

Dreams

F1 2020

Fall Guys

The Last Campfire

Roki

Sackboy: A Big Adventure.

Лучшая дебютная игра студии

Airborne Kingdom от The Wandering Band

Call of the Sea от Out of the Blue

Carrion от Phobia Game Studios

Factorio от Wube

The Falconeer от Томаса Сала

Roki от Polygon Treehouse.

Лучшая эволюционирующая игра

Destiny 2

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man's Sky

Sea of Thieves.

Лучшая семейная игра

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure.

Лучшая игра "вне развлечений"

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

The Last of Us: Part II

Spiritfarer

Tell Me Why.

Лучший геймдизайн

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us: Part II.

Лучший мультиплеер

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Sackboy: A Big Adventure

Ghost of Tsushima: Legends

Valorant.

Лучшая музыка

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us: Part II

"Человек-паук: Майлз Моралес"

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure.

Лучшее повествование

Assassin's Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero

"Человек-паук: Майлз Моралес".

Лучшая новая IP

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero

Spiritfarer.

Игра с передовыми техническими достижениями

ремейк Demon's Souls

DOOM Eternal

Dreams

Microsoft Flight Simulator

The Last of Us: Part II

"Человек-паук: Майлз Моралес".

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.