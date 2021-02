Одна из лучших игр Telltale Games скоро вернётся в продажу в онлайн-магазинах

Tales from the Borderlands вернётся на цифровые прилавки /Telltale Games

Компания Gearbox официально объявила о том, что фантастическая эпизодическая адаптация популярной франшизы Borderlands от студии Telltale Games вернётся в продажу уже через неделю – 17 февраля.

Игру можно будет купить на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 & 5 и Xbox One & Series. Ранее по Сети гуляли слухи, будто адвенчуру переиздадут одним целым, а не в эпизодическом формате, но данная информация пока что не была подтверждена официально.

Tales from the Borderlands – одна из самых популярных серий игр от Telltale Games, основанная на серии Borderlands, вышедшая в 2014 году на различных платформах. Игра отлично подойдет даже тем, кто не любит оригинальную Borderlands от Gearbox – разработчикам удалось создать интересных персонажей и увлекательный сюжет с тоннами отсылок к массовой культуре. И всё это с хорошим юмором.

По слухам, сейчас в разработке находится прямое продолжение, но сначала студия намерена вернуть в продажу оригинал – на цифровых площадках её нельзя было приобрести почти два года, с мая 2019-го.

Tales from the Borderlands - трейлер

Напомним, что в настоящий момент в стенах Telltale Games также ведется работа над вторым сезоном адвенчуры The Wolf Among Us. Изначально новую часть интерактивно-сериальной адаптации комикса Fables планировали выпустить в середине 2018-го, но этого, увы, не случится.

Достоверно известно, что второй сезон не будет разделен на эпизоды, как предыдущие игры компании, а выйдет сразу целиком. Эпизодический формат игр Telltale не раз становился настоящему камнем преткновения, а последний сезон The Walking Dead так и вообще с трудом дожил до релиза.