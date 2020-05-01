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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. рассказали, как идет работа и показали новые кадры

1 мая 2020, 17:53

Новую часть франшизы делают даже с опережением графика.

Компания-разработчик компьютерных игр GSC Game World на своем примере оценила влияние пандемии COVID-19 на игровой рынок. Переход на удаленную работу положительно повлиял на дела компании, а разработка игрового проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 только ускорилась.

сталкер
Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2. Источник: twitter.com / stalker_thegame

"Я не стал бы выделять тут тенденцию: абсолютно все игровые компании оказались в одинаково неожиданной ситуации. Кто-то по совокупности причин справляется легче, кто-то — сложнее. Если говорить конкретно про Сталкер 2, то процессы идут по планам, в некоторых аспектах — чуть быстрее", - рассказал PR-менеджер компании Захара Бочарова в интервью Сybersport.ru.

Напоследок он добавил, что во время коронавирусной эпидемии GSC смогла увеличить прибыль от продажи игры Казаки-3.

Напомним, первый анонс игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был еще в мае позапрошлого года. В этому году разработчики показали первые наработки игры, отметив, что сам сиквел базируется на Unreal Engine 4.

В марте 2020 года GSC Game World показала официальный скриншот игры и пообещала порадовать поклонников игры уже в ближайшем будущем.

Ранее в сети появился трейлер фанатского ремастера игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.

Напомним, также компания GSC показала новый комикс Сталкер, посвященный игре.

S.T.A.L.K.E.R. – известная серия шутеров, рассказывающая о Припяти, в которой из-за высокого уровня радиации поселились всевозможные мутанты. Но еще в городе хватает ценностей, потому его наводнили сталкеры, ученые, военные и прочие люди. В серии S.T.A.L.K.E.R. пока три игры – Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов припяти. Последняя часть вышла в 2009 году, но S.T.A.L.K.E.R. моды успешно поддерживают жизнь серии и сегодня.

S.T.A.L.K.E.R. S.T.A.L.K.E.R. 2 GSC Game World
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