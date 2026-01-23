Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопления

Вы узнаете:
- Что понадобилось изобретателю для воплощения своей идеи в жизнь
- Как работает термокапсула
В условиях регулярных обстрелов и перебоев с электро- и теплоснабжением украинцы все чаще ищут способы автономного обогрева жилья. Необычное и при этом доступное решение предложил изобретатель из Днепропетровской области — Юрий Колесник.
В интервью Суспільному он рассказал, что зимой он спит внутри этой конструкции, и даже при морозах на улице и холоде в доме внутри сохраняется комфортная температура.
"То же самое может сделать каждый украинец себе и быть в тепле. Из обычных предметов интерьера сделать такую капсулу. Это могут быть шкаф, стол, какая-то ткань, вклеенная задняя поверхность из картона", — объясняет изобретатель.
Как работает термокапсула
Принцип работы конструкции напоминает термос. По словам Юрия, чем больше защитных слоев и воздушных прослоек, тем меньше холода проникает внутрь. Для создания капсулы подходят самые простые материалы - доски, картон, ткань или полиэтилен.
Важное правило — размещать термокапсулу возле межкомнатной стены и регулярно проветривать помещение.
"Достаточно тепла человека, чтобы за полчаса нагреться с 10 градусов до 20. Это утепление, так люди жили веками — балдахинами накрывали спальные места", — отмечает Колесник.
Запатентованная технология
Более десяти лет назад изобретатель по принципу многокамерности утеплил второй этаж своего дома и позже запатентовал собственный способ термоизоляции.
"Снаружи у нас минус, а здесь воздушные прослойки, которые позволяют экономить энергоноситель. Стандарт энергосбережения — "zero CO", то есть достаточно присутствия человека, и он своим теплом обогреет пространство", — говорит он.
Второй этаж дома Юрий называет экспериментальным. Там он также самостоятельно сделал теплый пол, который быстро нагревается и реагирует на движение.
Полная автономность
Кроме термокапсулы, изобретатель использует альтернативные источники энергии: солнечные панели и ветряк. В случае необходимости он запускает самодельный велогенератор.
"В комнате у меня и пункт несокрушимости, и солнечные панели в окне, контроллер, и здесь я заряжаю устройства", — рассказывает Колесник.
Разработка криворожского изобретателя уже вызвала интерес у украинцев, ведь она доказывает: согреться зимой можно даже без централизованного отопления, используя простые и доступные решения.
Смотрите видео о том, как изобретатель из Кривого Рога создал термокапсулу:
