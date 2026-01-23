Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопления

Принцип работы конструкции напоминает термос.

https://glavred.info/techno/ukraine-sozdal-termokapsulu-gde-mozhno-sogretsya-bez-otopleniya-10734929.html Ссылка скопирована

Украине создал термокапсулу, где можно согреться без отопления / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Что понадобилось изобретателю для воплощения своей идеи в жизнь

Как работает термокапсула

В условиях регулярных обстрелов и перебоев с электро- и теплоснабжением украинцы все чаще ищут способы автономного обогрева жилья. Необычное и при этом доступное решение предложил изобретатель из Днепропетровской области — Юрий Колесник.

В интервью Суспільному он рассказал, что зимой он спит внутри этой конструкции, и даже при морозах на улице и холоде в доме внутри сохраняется комфортная температура.

видео дня

"То же самое может сделать каждый украинец себе и быть в тепле. Из обычных предметов интерьера сделать такую капсулу. Это могут быть шкаф, стол, какая-то ткань, вклеенная задняя поверхность из картона", — объясняет изобретатель.

Как работает термокапсула

Принцип работы конструкции напоминает термос. По словам Юрия, чем больше защитных слоев и воздушных прослоек, тем меньше холода проникает внутрь. Для создания капсулы подходят самые простые материалы - доски, картон, ткань или полиэтилен.

Важное правило — размещать термокапсулу возле межкомнатной стены и регулярно проветривать помещение.

"Достаточно тепла человека, чтобы за полчаса нагреться с 10 градусов до 20. Это утепление, так люди жили веками — балдахинами накрывали спальные места", — отмечает Колесник.

Украине создал термокапсулу, где можно согреться без отопления / Фото: скриншот

Запатентованная технология

Более десяти лет назад изобретатель по принципу многокамерности утеплил второй этаж своего дома и позже запатентовал собственный способ термоизоляции.

"Снаружи у нас минус, а здесь воздушные прослойки, которые позволяют экономить энергоноситель. Стандарт энергосбережения — "zero CO", то есть достаточно присутствия человека, и он своим теплом обогреет пространство", — говорит он.

Второй этаж дома Юрий называет экспериментальным. Там он также самостоятельно сделал теплый пол, который быстро нагревается и реагирует на движение.

Полная автономность

Кроме термокапсулы, изобретатель использует альтернативные источники энергии: солнечные панели и ветряк. В случае необходимости он запускает самодельный велогенератор.

"В комнате у меня и пункт несокрушимости, и солнечные панели в окне, контроллер, и здесь я заряжаю устройства", — рассказывает Колесник.

Разработка криворожского изобретателя уже вызвала интерес у украинцев, ведь она доказывает: согреться зимой можно даже без централизованного отопления, используя простые и доступные решения.

Смотрите видео о том, как изобретатель из Кривого Рога создал термокапсулу:

Вам может быть интересно:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред