В очереди за Киберпанком: когда выйдет Ведьмак 4

Ведьмак 4 - что известно об игре

Старший аналитик компании Noble Securities Мацей Китлиньски (Maciej Kietliński), специализирующийся на польском рынке, полагает, что новая игра по "Ведьмаку" выйдет в четвертом квартале 2025 года.

"Ha наш взгляд, учитывая тенденции развития компании, Ведьмак 4 стоит ожидать к концу 2025 года, за которым последуют два платных дополнения каждые шесть месяцев", – говорится в отчете.

Кроме того, по словам Китлиньски, если онлайн-составляющая грядущего Киберпанка 2077 окажется успешной, то CD Projekt RED займется созданием полноценной многопользовательской игры во вселенной "Ведьмака". Ее представят на рубеже 2026/2027 годов.

Многие поклонники считают, что следующая игра может быть сосредоточена на Цири – одного из ключевых персонажей сюжетной линии Ведьмак 3: Дикая Охота и главный мотив для Геральта идти дальше. Что примечательно, Даг Кокл, подаривший голос Белому Волку, также согласился с тем, что Цири должна стать новой героиней Ведьмака 4, хотя сам он пока ничего не знает об этом.

В настоящий момент студия дорабатывает Киберпанк 2077, релиз которой ожидается 10 декабря 2020 года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

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