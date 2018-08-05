«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании

В полиции констатируют, что заявление о преступлении не поступало.
Распространенные в Сети слухи об изнасиловании «замужней женщины Русланы» пресс-секретарем народного депутата Александра Вилкула Сергеем Милютиным опроверг, как сам обвиняемый, так и сотрудники правоохранительных органов.
"Заявлений никто не подавал", - сказала в комментарии Громадському радио советник полиции Подольского района Киева Татьяна Иванюсь.
При этом Иванюсь добавила, что на линию "102" поступил звонок с сообщением об изнасиловании, однако заявления этот человек не писал. Также не фигурировала фамилия помощника Вилкула.
Милютин написал в Facebook, что обвинения в его адрес являются ложью.
«Считаю, что это очередная попытка дискредитации меня. Жду подставы постоянно, но думал, что это будет оружие в смазке, наркотики или радиопередатчик. Но целое изнасилование - это мега креатив с моими-то 165 кг веса я шнурки завязать сам не могу», - заявил представитель Вилкула.
Распространил в Facebook информацию об изнасиловании Милютиным «замужней женщины Русланы» блогер Алексей Минаков. Он заявил, что инцидент произошел ночью 3 августа, однако потерпевшая под давлением обидчика уже забрала заявление из полиции.
Напомним, в Полтавской области на автодороге "Киев-Харьков" в дорожно-транспортном происшествии погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула Сергей Маркаев.