«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании

Сергея Милютина обвинили в изнасиловании

Распространенные в Сети слухи об изнасиловании «замужней женщины Русланы» пресс-секретарем народного депутата Александра Вилкула Сергеем Милютиным опроверг, как сам обвиняемый, так и сотрудники правоохранительных органов.

"Заявлений никто не подавал", - сказала в комментарии Громадському радио советник полиции Подольского района Киева Татьяна Иванюсь.

При этом Иванюсь добавила, что на линию "102" поступил звонок с сообщением об изнасиловании, однако заявления этот человек не писал. Также не фигурировала фамилия помощника Вилкула.

Милютин написал в Facebook, что обвинения в его адрес являются ложью.

«Считаю, что это очередная попытка дискредитации меня. Жду подставы постоянно, но думал, что это будет оружие в смазке, наркотики или радиопередатчик. Но целое изнасилование - это мега креатив с моими-то 165 кг веса я шнурки завязать сам не могу», - заявил представитель Вилкула.

Распространил в Facebook информацию об изнасиловании Милютиным «замужней женщины Русланы» блогер Алексей Минаков. Он заявил, что инцидент произошел ночью 3 августа, однако потерпевшая под давлением обидчика уже забрала заявление из полиции.

Напомним, в Полтавской области на автодороге "Киев-Харьков" в дорожно-транспортном происшествии погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула Сергей Маркаев.