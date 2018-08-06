Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым

КПП на въезде в Крым

В минувшем году аннексированный россиянами полуостров Крым посетили 200 тысяч граждан Украины (половина − с туристическими целями).

С таким заявлением выступил Александр Лиев, эксперт и бывший министр туризма Автономной Республики Крым, сообщает портал «Газета.юа».

«В советское время принимали 8 млн туристов, из которых 6 млн - украинцы. И еще 1 млн - русские, остальные - жители других республик. В период независимой Украины Крым принимал также 6 млн туристов, из которых 4 млн - украинцы. Остальные - россияне. Но это были не такие туристы, как сейчас. В Украине мы сами решаем, куда за свои деньги поедем. В России большую роль играют путевки от профсоюзных комитетов. В них эта доля достигает половину путешествий. Теперь туда едут по разнарядкам», − заявил он.

По информации Лиева, в целом количестве приезжающих в Крым туристов неуклонно снижается.

«С материковой России Крым принял 1,2 миллиона туристов. Это даже меньше показатель приезжих россиян, чем до войны. Из них почти 700 тысяч приехали по путевкам», - подытожил он.

Напомним, ранее в Сети показали пустые пляжи Крыма.