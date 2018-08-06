Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg

Украина заигрывает с мировым рынком зерновых

Украина внесла смуту на мировой рынок зерна, заявив о возможном ограничении экспорта, следствием чего стал наиболее масштабный за последние три года рост цен.

По данным Bloomberg, украинская пшеница является пятым в мире крупнейшим продавцом зерна. Киев сделал заявление об ограничении после засухи, которая уничтожила большую часть урожая в Европе.

На фоне этих сообщений фьючерсы подорожали на 6,2% в Чикаго и на 5,3% в Париже. Позже в Киеве заявили, что не отказываются от поставок, а намерены обсудить условия будущих договоров с трейдерами. Цены сделали небольшой виток, но в итоге подорожание составило 0,6%.

Авторы материала считают, что при заключении договоров с трейдерами Министерство аграрной политики Украины будет действовать неформально. В ведомстве будут вынуждать производителей продавать конкретные объемы зерна, но без документов.

Отмечается, что подобная ситуация уже была в 2010/2011 годах, когда Украина вместе с Россией после неурожая в Европе ограничили экспорт пшеницы и цены резко подскочили.

«Мы уже видели такое поведение Украины. Рынок может впасть в панику, испугавшись, что Россия сделает то же самое», - сказал эксперт INTL FCStone Inc. Мэтт Аммерманн

Меньшие объемы урожая у ключевых поставщиков в этом году могут привести к тому, что украинское зерно станет более привлекательным, считают в Киеве. Засуха стала причиной самого неурожайного года в странах ЕС за последние десять лет, а в России – за шесть лет.

Ранее сообщалось, что хлебобулочные изделия могут подорожать в Украине на 30-35% по причине дефицита качественного зерна.