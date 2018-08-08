Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"

Светлана Алексиевич угодила в чистилище "Миротворца"

Лауреат Нобелевской премии по литературе — белорусская писательница родом из Украины Светлана Алексиевич попала в "чистилище" организации "Миротворец" из-за “пропаганды, нацеленной на разжигание межнациональной розни”.

Литератора занесли в базу в среду, 8 августа, говорится на сайте организации.

“Пропаганда, нацеленная на разжигание межнациональной розни. Манипулирование общественно значимой информацией”, — обвинили Алексиевич в "Миротворце".

Ранее стало известно, что в базу "Миротворца" загремел известный французский диджей Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан), его считают причастным к попыткам легализации террористических организаций ЛНР и ДНР.