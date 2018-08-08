В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич

Светлана Алексиевич отменила общение с читателями в Одессе

В Одессе 8 августа отменили выступление белорусской писательницы, нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в связи с поступающими в ее адрес угрозами.

"Я узнала, что поступают угрозы устроителям сегодняшней нашей встречи и мне лично, обвиняя меня в надуманных обидах, нанесенных украинцам. Это никак не может быть, поскольку моя мать украинка, и родилась я в Украине, и всегда я чувствовала в себе украинскую кровь. Но ради нашей общей безопасности сегодняшней встречи не будет. Мы ее отменим", - сказала она в сообщении в Facebook.

Организатором встречи выступил Зеленый Театр, сотрудники которого пояснили, что за четыре часа до выступления Алексиевич была внесена в базу данных «Миротворец». Одесситы уверяют, что спустя несколько часов ее имя было удалено с «Миротворца».

"Нобелевский лауреат дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным. Для команды Зеленого Театра также неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам. Диалоги со Светланой Алексиевич отменяются, мы приносим извинения за причиненные неудобства", - добавили организаторы.

Напомним, Светлана Алексиевич была внесена в базу данных «Миротворец» за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией".