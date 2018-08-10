«Молодежь нашла себе забаву»: в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину

/ ТСН

В городе Шпола Черкасской области подросток ударил по лицу пожилого мужчину, после чего пострадавший оказался на земле.

При этом инцидент снимали на камеру знакомые нападавшего, а удар по лицу мужчине подросток нанес после короткого диалога с ним.

"Шпола (Черкасская область), местная молодежь нашла себе забаву. Называется "нокаут". Сил и смелости хватило только на то, чтобы "вырубить" пожилого мужчину. Просто так. Что будет дальше...?", - говорится сообщении в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине детский тренер жестоко избил женщину.