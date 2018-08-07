Скандал на Киевщине: детский тренер жестоко избил женщину за замечание, опубликовано фото

В Киевской области жестоко избили женщину

В понедельник, 6 августа, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области двое молодых парней жестоко избили женщину, которая сделала им замечание из-за выброшенной бутылки мимо мусорника.

При этом молодые люди наносили женщине удары в лицо, после чего потерпевшая потеряла сознание, сообщает espreso.tv.

Отмечается, что свидетели происшествия и представители частной охраны задержали нападавших. Ими оказались два брата, один из них спортсмен, тренер подростков по тхэквондо Сандуляк Юрий Владимирович, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе подростки жестоко избили девочку.