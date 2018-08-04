«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео

В Одессе жестоко избили подростка

В Одессе подростки на улице избили девочку и похитили ее вещи.

Происшествие случилось в жилом массиве Черемушки, а запись с издевательствами опубликовала в Facebook пользователь Катерина Гринкевич-Раскидная.

"Ребята, Черёмушки 31 июля 2018 года, возле заброшенного детского сада и школой 69. SOS, прошу максимальный репост. Пусть родители увидят своих " сучек". Родители, вот как выглядит ваше равнодушие к своим детям. А у недо-мальчиков комментирующих происходящее, видно "бубенчики" звенели от страха, что оставалось только подстрекать. Смотрите, родители, каких мужчин воспитали - уродов", - пишет она.

Отметим, что в одесской полиции заявили о том, что соответствующую запись избиения передали в отдел превенции.

"Расследование будет вести полиция. Это криминальное преступление. Психологическую помощь окажут специалисты департамента, свяжемся со здравом, уточним, поступал ли ребёнок", — рассказали в полиции.