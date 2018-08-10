Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину

Российские войска / Reuters

Вариант с массированным наступлением российских военных и террористов вдоль границы Украины пока недостаточно вероятен, однако сохраняется возможность, что расширятся уже пылающие конфликты.

Соответствующее мнение высказал бывший руководитель украинской Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж. «То есть на сегодняшний день можно утверждать, что реальной системной угрозы глобальных наступлений нет. Но возможно локальное расширение зоны конфликтов или боевых операций», − цитирует его «Апостроф».

Кроме того, Маломуж утверждает, что наличествует постоянная угроза атаки со стороны россиян, которые хотят демонстрировать собственную силу и сдерживать попытки украинских военных деоккупировать районы Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине.