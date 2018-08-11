На Тернопольщине потерпел катастрофу легкомоторный самолет, пилот погиб

После падения, воздушное судно загорелось.
В пятницу поздно вечером, 10 августа, возле села Пановцы Борщевского района Тернопольской области в результате авиакатастрофы разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.
После падения, воздушное судно загорелось, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Специалисты устанавливают причины крушения, на место происшествия выезжали пять сотрудников ГСЧС Украины и одна единица техники.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области в результате крушения легкомоторного самолета "Х-32 Бекас" погиб пилот.