На Тернопольщине потерпел катастрофу легкомоторный самолет, пилот погиб

После падения, воздушное судно загорелось / фото: lenta-ua.net

В пятницу поздно вечером, 10 августа, возле села Пановцы Борщевского района Тернопольской области в результате авиакатастрофы разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.

После падения, воздушное судно загорелось, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты устанавливают причины крушения, на место происшествия выезжали пять сотрудников ГСЧС Украины и одна единица техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области в результате крушения легкомоторного самолета "Х-32 Бекас" погиб пилот.