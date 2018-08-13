Стакан не расплещется: показали видео работы стабилизации орудий украинских бронекатеров

Проверка показала, что система стабилизации работает на отлично / скриншот из видео

В Сети появилось видео, на котором моряки Военно-морских сил Украины демонстрируют работу системы стабилизации ствола кормовой пушки боевого модуля "Катран-М" на катере Гюрза-М.

Читайте такжеСтало известно, как украинская авиация будет давать отпор россиянам в Азовском море: опубликовано видео"В свое время ВМС долго не принимали МБАКи в состав флота из-за задержек с боевыми модулями Катран-М, которые не работали в соответствии с требованиями. На видео можно увидеть, как штатно работает стабилизация 30-мм пушки на украинских катерах", — сказано в сообщении под видео, которое было опубликовано на странице Украинского милитарного портала в Facebook.

Известно, что модуль "Катран-М" производится на Николаевском ремонтно-механическом заводе и является вариантом модуля БМ-3 "Штурм".

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебросила в Азовское море 40 катеров и малые ракетные корабли.