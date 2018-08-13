Стало известно, как украинская авиация будет давать отпор россиянам в Азовском море: опубликовано видео

Вертолет "Ми-24" / Хвиля

Регулярные полеты боевой авиации (вертолетов «Ми-24» и штурмовиков «Су-25») в акватории Азовского моря вызваны активностью россиян.

"Для того, чтобы постоянно поддерживать навыки летного состава по преодолению противовоздушной обороны противника и нанесения ударов по определенным объектам", – цитирует "Радио Свобода" бойца ВСУ Сергея Ялушева.

«В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в акватории Азовского моря, проводятся регулярные тренировки. Проверка готовности армейской авиации к решению внезапных задач по поражению наземных и морских целей», – заявил глава отделения армейской авиации Операции объединенных сил Мухаммад Буланбаев.

По словам военным, конфликт в акватории Азовского моря был спровоцирован исключительно россиянами, которые уже четвертый месяц подряд блокируют украинские порты.

«На сегодня, к сожалению, авиация – единственный полноценный способ противодействия россиянам на море, который у нас есть. Поскольку ни у Военно-морских сил, ни у других силовиков нет противокорабельных ни береговых, ни надводных комплексов, то есть у нас в принципе нет противокорабельных ракет в стране. Единственным эффективным способом противодействия является авиация", – заявил глава правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебросила в Азовское море 40 катеров и малые ракетные корабли.