В киевском метро случилось ЧП: опубликованы фото

14 августа 2018, 12:17

Инцидент произошел на станции "Вокзальная", был прекращен подъем пассажиров.

В метро Киева на эскалаторе упала женщина
В киевском метро на эскалаторе упала женщина / УНИАН

Во вторник, 14 августа, в киевском метрополитене было чрезвычайное происшествие — женщина упала на эскалаторе и находилась без сознания.

Инцидент случился на станции "Вокзальная", подъем пассажиров был прекращен, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в киевском метрополитене… На эскалаторе упала женщина, пока без сознания…", — отмечается в сообщении.

В метро Киева на эскалаторе упала женщина
В киевском метро на эскалаторе упала женщина / Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее СМИ писали, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" полицейский по неизвестной причине избил дубинкой мужчину. Пассажир якобы был избит за пересечение желтой линии

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев метро Киевское метро
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
13:11
Кто вы, мистер Путин?: в чем главная проблема президента России
13:05
Постаревшая Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом
12:47
Синоптики предупредили, когда в Киеве ожидается +34 Видео
12:44
Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими
12:30
"Давить пиратские вылазки". На российском ТВ "полыхнули" угрозами к украинскому флоту Видео
12:17
В киевском метро случилось ЧП: опубликованы фото
12:15
За пять месяцев Украину покинули почти полмиллиона заробитчан - Ukrainianpeopleleaks
12:01
"Шаурма подкосила, похоже": Киев побил антирекорд комфортности
11:58
"Как у Бората": Ольга Бузова шокировала фанатов нелепым купальником Видео
11:50
Адвокат рассказал о "пунктике" Путина по поводу Сенцова
11:46
В зоне ООС поймали двух российских "посланцев" с украинскими паспортами: опубликованы фото
11:20
В Украине обрушилось производство авто: названа причина
11:19
Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре мнение
11:16
Освежение самолета Порошенко обойдется украинцам в 21 миллион гривен
11:12
В "Укрзализныце" рассказали, как будут отличаться цены на билеты в поездах разных классов
10:59
"Какая красивая попа": Слава из "НеАнгелов" в белье поразила фанатов растяжкой
10:47
Жебривский назвал цель блокирования Путиным украинских судов в Азовском море Видео
10:38
Фекальные реки. В Николаеве сотни тонн нечистот из канализации вытекли в Южный Буг: опубликованы фото и видео Видео
10:30
"Динамо" — "Славия": видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
10:17
Экс-посол Грузии рассказал, чего хочет Путин
10:16
"Переобули на ходу". Путин вновь "опростоволосился" с ростом: опубликовано фото
10:05
США заморозили Договор по открытому небу с Россией
10:01
На Луганщине пьяный мужчина после поездки в России поглумился над украинским флагом
09:50
"Аппетитная". Настя Каменских на отдыхе покрасовалась в ярком купальнике
09:34
Пьяные футболисты ровненского "Вереса" избили таксиста
09:25
Кива позировал на голой девушке, опубликовано фото
09:00
Эксперт посоветовал украинцам, как хранить сбережения
08:58
К концу года Украине предстоит выплатить $1,8 млрд внешних обязательств - Fitch
08:44
"На Брюса похож". Потап похвастался снимком на фоне действующего вулкана
08:20
Наказание УЕФА. В Киеве на матч "Динамо" — "Славия" попадет меньше болельщиков
08:12
Экс-министр экономики предрек Украине колоссальный ущерб
07:44
Эксперт объяснил, почему глобальные игроки не хотят краха России
07:39
Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами
07:16
Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч
07:12
Григол Катамадзе: Путин не хочет возрождать Советский Союз — он хочет заново отстроить Российскую империю
06:53
Пять причин, почему нужно запасаться долларами мнение Видео
06:34
Поздравления с Медовым спасом-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
06:15
"Божественно красива": экс-"ВИА Гра" взволновала фанатов фото в платье с сексуальным разрезом
05:57
Рублю грозит "страшный" обвал — экс-депутат Госдумы Видео
05:29
Чем удивит Сорочинская ярмарка-2018 и во сколько обойдутся билеты
05:07
"И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях желание секса
04:46
Саакашвили назвал Порошенко "дебилом" из-за обвинений в наркомании
04:18
"Сосок правый набух". Глюкоза покрасовалась на съемках комедии
04:01
Смертельное фото. В Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста
03:36
"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом
03:03
В Украине предложили обзавестись своим "списком Магнитского" Видео
02:52
В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют Видео
02:36
Экс-посол Грузии в Украине прокомментировал новые санкции США против России
02:17
Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано фото
01:51
РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять