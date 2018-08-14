В киевском метро случилось ЧП: опубликованы фото

В киевском метро на эскалаторе упала женщина / УНИАН

Во вторник, 14 августа, в киевском метрополитене было чрезвычайное происшествие — женщина упала на эскалаторе и находилась без сознания.

Инцидент случился на станции "Вокзальная", подъем пассажиров был прекращен, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в киевском метрополитене… На эскалаторе упала женщина, пока без сознания…", — отмечается в сообщении.

В киевском метро на эскалаторе упала женщина / Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее СМИ писали, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" полицейский по неизвестной причине избил дубинкой мужчину. Пассажир якобы был избит за пересечение желтой линии.