В киевском метро случилось ЧП: опубликованы фото

Инцидент произошел на станции "Вокзальная", был прекращен подъем пассажиров.
Во вторник, 14 августа, в киевском метрополитене было чрезвычайное происшествие — женщина упала на эскалаторе и находилась без сознания.
Инцидент случился на станции "Вокзальная", подъем пассажиров был прекращен, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"ЧП в киевском метрополитене… На эскалаторе упала женщина, пока без сознания…", — отмечается в сообщении.
Ранее СМИ писали, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" полицейский по неизвестной причине избил дубинкой мужчину. Пассажир якобы был избит за пересечение желтой линии.