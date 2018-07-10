Избиение копом пассажира в метро Киева: за "правоохранителя" взялась прокуратура

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" пассажира избил 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в столице во время исполнения служебных обязанностей.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июля, сведения о нем внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса, говорится на странице прокуратуры Киева в Facebook.

"По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитен… без явной необходимости применил в отношении гражданина, который в это время находился на перроне указанной станции, меры физического воздействия и спецсредства", — отметили в ведомстве.

По его данным, действия копа на камеру телефона снял свидетель. "…руководством столичного главка полиции инициировано проведение служебной проверки в отношении указанного работника ("правоохранителя" — Ред.), результаты которой будут приобщены к материалам уголовного производства", — добавили в прокуратуре.

Ранее СМИ писали, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" полицейский по неизвестной причине избил дубинкой мужчину. Пассажир якобы был избит за пересечение желтой линии. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.