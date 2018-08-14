"Постоянно хамит". В Одессе водитель маршрутки систематически оскорбляет ветерана АТО: опубликовано фото

Та самая маршрутка и тот самый водитель / 048.ua

Ветеран АТО Геннадий Бурлаков в Одессе столкнулся с систематическим хамством и попытками унижения со стороны водителя городской маршрутки №232.

Соответствующее было опубликовано местным порталом «048». Сам Бурлаков заявил журналистам, что водитель регулярно пытается вывести его из себя. В последний раз – когда ветеран АТО фотографировал мужчину − тот показал ему неприличный жест «фак».

"На этом автобусе я частенько езжу по городу. Каждый раз, когда я предъявляю удостоверение УБД, я подвергаюсь насмешкам этого водителя. Сначала он ехидно спрашивал, что это мне не по возрасту, и что таких даже и показывать не надо. Потом спрашивал, как бы и ему такое получить. Я ответил кратко − военкомат, контракт, окопы. "Не! Это не для меня!"", − цитирует водителя Бурлаков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что отказавшегося лечить онкобольного ветерана АТО врача восстановили на работе.