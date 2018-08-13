Отказавшегося лечить онкобольного ветерана АТО врача восстановили на работе

Анна Губарева / "Новое время"

Бывшую сотрудницу гематологического отделения Национального института рака Анну Губареву, уволенную после скандала с отказом в лечении ветерана АТО Виталия Драгана, восстановили на работе.

Согласно документу, который имеется в распоряжении «Центра противодействия коррупции», Губарева теперь является секретарем Комиссии по вопросам этики при Институте рака, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье водитель маршрутки в Запорожье поскандалил из-за льгот бойца АТО.