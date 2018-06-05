"Не можете два города ср*ных освободить". В Запорожье водитель маршрутки поскандалил из-за льгот бойца АТО: видео

В Запорожье на маршруте №75 водитель в грубой форме обосновал свой отказ бесплатно везти бойца полка "Азов", назвав пассажира "халявщиком, играющим в войнушку".

На видео, опубликованном в YouTube, автор пытался показать свое спокойное отношение к эксцентричной реакции водителя, который обвинял атошника в том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города ср*ных освободить".

Водитель эмоционально кричал, что боец АТО считает себя особенным, поскольку решил ездить бесплатно и предлагал ему просить о данной услуге "пороха".

Пассажир вышел из маршрутки на ближайшей остановке, пригрозив, что водитель ответит за свои слова. Впоследствии местные СМИ сообщили, что руководство маршрута №75 уволило оскандалившегося сотрудника.

Напомним, в Николаеве в ночном клубе "Дискус" Корабельного района произошла драка между группой молодых людей и участником АТО, которому удалось дать отпор "озверевшей" компании.