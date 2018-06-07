"Стрелял на востоке в своих". В Институте рака полыхнул скандал из-за отказа врача лечить ветерана АТО

7 июня 2018, 19:00

После скандала и общественного резонанса врач,естественно, начала все отрицать.

Виталий Драган

В Национальном институте рака разгорелся скандал из-за того, что доктор Анна Губарева отказалась лечить имеющего онкологическое заболевание ветерана АТО из Кропивницкого Виталия Драгана − из-за того, что он "убивал на Востоке братский народ".

Такое сообщение опубликовал портал "ТСН". Согласно имеющемся данным, у молодого человека диагностировали опухоль лимфатической системы.

"Я потерял вес на 10 килограммов, и очень тяжело было продолжать. Я уволился, и через буквально четыре месяца у меня все-таки обнаружили", − заявил Виталий.

"Ты что думал, что ты в АТО пошел и тебе будет все бесплатно?! Какие льготы могут быть?! Если бы вы там стреляли в талибов, как афганцы, а так вы убивали братский народ. Еще раз она это повторила", - цитирует Губареву ветеран АТО.

Сама врач утверждает, что ни в малейшей степени не хотела обидеть Виталия, а он всего-лишь неправильно понял ее слова.

"Мне некогда заниматься политикой. Я никакая не сепаратистка, я не виновата в том, что мои родители родились на Донбассе и меня там родили", − сказала она.

Губарева утверждает, что не отказывала в лечении Виталию, а пыталась объяснить, что для имеющих онкологические заболевания ветеранов АТО государством не предусмотрены льготы.

Однако накануне, во время телефонного комментария, данного для кропивницкого портала "CBN" Анна фактически подтвердила сказанные Виталию слова. "Государство не заботится о них, их просто посылают туда, и все. А потом они еще будут виноваты так же, как афганцы. Зачем туда шли и стреляли неизвестно в кого - в своих. Вот так я сказала", - такая информация содержится в записи разговора журналистами с врачом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Виннитчине избили ветерана АТО и заставили рыть свою могилу.

 

 

 

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АТО Украина врач ветеран рак онкология Виталий Драган Анна Губарева
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