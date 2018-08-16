В России подсчитали, сколько украинцев приехало в страну на работу в 2018-м

В 2018-м за полгода из Украины в РФ на работу выехали более 238 тысяч украинцев, сообщили в российском МВД / Главком

В 2018-м за полгода (с января по июнь) из Украины в Российскую Федерацию на работу выехали 238 тысяч 655 наших соотечественников.

С целью туризма в РФ поехали 16 тысяч 647 украинцев, говорится на сайте российского МВД.

По данным ведомства, в Россию на учебу выехали 12 тысяч 627 украинцев, а с частной целью — 242 тысячи 216.

В 2018-м за полгода из Украины в РФ на работу выехали более 238 тысяч украинцев, сообщили в российском МВД / Скриншот с мвд.рф

Ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что "Укрзализныця" может остановить железнодорожное сообщение с Россией. Чиновник отмечал, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в 2018-м.