Якобы сидящего в бункере Бабченко неожиданно засекли в Германии

Бабченко неоднократно жаловался на тяжелую жизнь в бункере / УНИАН

Журналист Аркадий Бабченко, которого после проведения спецоперации СБУ укрывали где-то "в подполье", неожиданно вспыл. И всплыл - где бы вы думали - в Германии.

Фотографию якобы "сидящего в бункере" Аркадия Бабченко, бодро шагающего по аэропорту города Франкфурт-на-Майне, выложил в своем Facebook известный блогер Анатолий Шарий.

"Франкфурт-на-Майне. Аэропорт. Шлите денег. Яндекс кошелек. Не жмитесь. Шлите. Читайте такжеПозднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия БабченкоМысленно с вами. С мамой. Ой, то есть с женой", - язвительно подписал фото блогер, намекая на то, что Бабченко в фейсбуке иногда просит читателей поддержать его финансово - поиздержался, мол.

Фотография вызвала множество комментариев от пользователей - превалировали насмешки над "бункерным сидением" Бабченко и предположения - зачем же все-таки жертва российских спецслужб прилетел в Европу.

Напомним, ранее российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко рассказал, как сейчас он живет, после проведения спецоперации СБУ и инсценировки собственного убийства. Журналист заявлял, что у него очень тяжелая жизнь и ведет он ее в бункере.