"Ты банальный диванный трус, Аркаша". Бабченко и Лойко устроили войну в сети из-за Усика

24 июля 2018, 13:12

Два российских журналиста поссорились из-за точки зрения по поводу визита украинского боксера в Москву.

Аркадий Бабченко подвергся критике в соцсетях.

Живущий в Америке известный российский журналист Сергей Лойко раскритиковал в соцсетях живущего в Украине известного российского журналиста Аркадия Бачбенко.

Причиной стал пост последнего на своей странице в Facebook, где Бабченко раскритиковал боксера Усика за то, что тот поехал защищать свои чемпионские пояса в столицу России. 

"Ну, как я и говорил - баблом и танками можно добиться большего, чем просто танками. Скупай всё подряд: олимпиады, чемпионаты, бои за чемпионские пояса - и в итоге где-то, да сработает. В итоге это станет нормой. В итоге все привыкнут, что к тебе опять уже можно ездить. Поставь человека в такую ситуацию, когда он должен оказаться перед выбором - стать одним из величайших или завершить карьеру, и можешь быть уверен, в девяносто девяти случаях амбиции победят", - объяснил Бабченко стратегию Путина.

Также он в постскриптуме указал, что Усик "действительно великий боксер, но улицы будут называть именем Василя Слипака".

Последней реплики не смог вынести живущий в Техасе Лойко, указавший Бабченко, что ему лишь бы кого-то раскритиковать. 

"Аркадий, тебе бы всех убивать, кроме себя, любимого. По твоему было бы классно, если бы Усик, национальное достояние Украины, вместо Мордора поехал бы на войну, как Слипак, загинул бы там, и его именем назвали бы улицу? Аркадий, к чему ты призываешь? Ты ведь сам в отличии от Слипака не был на войне ни одной секунды за четыре года, даже, как журналист. Все верно, ты себя бережешь. Ты выше этого. Тогда чего ты требуешь от Усика? Он в отличии от тебя дерется за Украину, а ты сидишь в бункере и плачешься ежедневно про то, как сам себя убил. Ты просто банальный трус, Аркадий, призывающий других с дивана к героизму", - написал Лойко.

Также российский журналист и фотокор добавил, что если Бабченко сам пойдет воевать и сидеть в окопе с солдатами, то у него будет больше морального права призывать к подвигам других.

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На замечание, что в 2014 году Бабченко был в Славянске и Карачуне, Лойко отметил, что этот вояж был "однодневный" и "закончился пи***лями от украинских десантников".

"Это единственное "боестолкновение", которое диванный герой наблюдал. Сейчас июль 2018. Я и написал - четыре года. За это время военкор мог бы на минутку заглянуть на Донбасс в перерывах между воплями с дивана о том, что Путин х***о. Поэтому нех** "герою" Усика учить и Слипаком прикрываться, который смерти не боялся, в томатном соке не фотографировался и в бункере не писался от страха", - написал Лойко.

Спустя несколько часов Бабченко нецензурно ответил Лойко.

Последнего, однако, это не смутило, и он продолжил допытываться у Бабченко ответов на свои вопросы.

"Аркадий, твой посыл на**й (за неимением, чего сказать) проигрывает за явным преимуществом тексту про то, что ты банальный трус. Даже на твоей странице. Тебе это не кажется странным?", - спросил Лойко.

Вопрос остался без ответа.

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Александр Усик Сергей Лойко Аркадий Бабаченко
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