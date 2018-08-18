Войска РФ форсировали Днестр у границы с Украиной: в посольстве возмущены

Российские войска решили форсировать Днестр у границы с Украиной / npr.org

На границе Украины с непризнанным Приднестровьем военные РФ проводили форсирование реки Днестр.

Как сообщило посольство Украины в Молодове, военная техника Оперативной группы российских войск препятствовала выполнению своих обязанностей представителям миротворческих сил и миссии ОБСЕ.

"Пренебрежение российской стороной положений Соглашения о прекращении огня от 21.07.1992 года, которые определяют режим функционирования Зоны безопасности, а также невыполнение Россией взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и продолжает эскалацию напряжённости в регионе", - сказано в сообщении.

В дипведомстве уточнили, что провокационные действия России в очередной раз продемонстрировали законность требований международного сообщества о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что категорически против вывода из зоны безопасности на Днестре "миротворческой миссии", в состав которой входят российские военные.

Как ранее сообщалось, генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.