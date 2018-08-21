"Водка затуманила мозг". Сын харьковского стрелка назвал вероятную причину трагедии

В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб полицейский / hk.npu.gov.ua

В ночь на 20 августа возле мэрии Харькова устроил стрельбу местный житель Александр Поярков, возможно, по причине злоупотребления спиртными напитками.

В комментарии ТСН старший сын мужчины от первого брака Артем признался, что ему с матерью нередко приходилось спасаться бегством из-за алкогольной агрессии отца.

"Со мной плохо себя вел. Не бил, но оскорблял. Когда выпивал - "крыша ехала" иногда, так что агрессивным становился. Когда не пьет - нормальный человек, а иногда другой человек прямо. Видимо, водка сильно уже мозг затуманила, что на такие действия пошел", - предположил он.

Стоит отметить, что в крови Пояркова действительно было обнаружено 2,4 промилле алкоголя, о чем ранее сообщили в Нацполиции.

Напомним, в ночь на 20 августа в Харькове возле горсовета злоумышленник устроил стрельбу, его ликвидировали правоохранители. В результате инцидента погиб сотрудник полиции и был ранен охранник.