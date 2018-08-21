В КГГА озвучили проблемы с подачей воды и света в столице

Киеву к началу отопительного сезона необходимо решить ряд первоочередных задач / Reuters

Вопрос тепло- и энергообеспечения Киева является наиболее актуальным для местных органов власти в преддверии начала отопительного сезона, поэтому они рассчитывают на определенные шаги со стороны Кабинета министров.

"Один из вопросов, которые завтра будут обсуждать на заседании правительства, - вопрос теплообеспечения столицы, поскольку мы выходим на финиш подготовки города к отопительному сезону. До сих пор отсутствует соглашение на поставку природного газа между НАК "Нафтогаз" и КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса задолженности ПАО "Киевэнерго" за употребленный природный газ", - сообщил о проблеме в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Столичный чиновник подчеркнул, что единственным путем для урегулирования вопроса задолженностей и заключения договоров на газоснабжение между НАК "Нафтогаз" и КП "Киевтеплоэнерго" является балансирование дебиторской и кредиторской задолженности и списание штрафных санкций, начисленных на тело долга.

Он уверен, что внесение изменений в постановление КМУ № 110 станет отправной точкой для реализации наработанного алгоритма, который приведет к подписанию мирового соглашения между НАК "Нафтогаз", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго" в судебном порядке.

"Город рассчитывает на конструктивные решения правительства в вопросе тепло- и энергообеспечения столицы", - отметил он.

Напомним, "Киевтеплоэнерго" не станет повышать тарифы на горячую воду и тепло для физлиз, но тарифы для юридических лиц могу возрасти.