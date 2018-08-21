Киев давно село, вы просто не хотели замечать

Потоп в Киеве превратил отдельные улицы в непролазные топи / Фейсбук В.Бугаенко

Кто-то пишет, что после потопа Киев превратился в грязное - в прямом смысле - село, с ямами по колено.

Не стал бы так драматизировать.

На самом деле, Киев давно уже был грязным селом. С ямами по колено.

Просто вы этого не хотели замечать.

А сейчас природа проявила некоторые детали и особенности жизни в городе, управляемом вороватым жульем на протяжении последних 20 лет.

Разрушенная инфраструктура. С новой плиткой на проспектах.

Без транспорта и парковок. Но с идиотскими пешеходными зонами.

Без плана и логики. Зато с ненужными памятниками.

Город, который должен быть красавцем. Но который сделали уродом.

И не только омельченки-черновецкие-клички. Но и вы сами.

Потому что вам наплевать. Прежде всего, на себя.

Вот и плавайте в этом.