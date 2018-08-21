Киев давно село, вы просто не хотели замечать

Город, который должен быть красавцем. Но который сделали уродом.
Кто-то пишет, что после потопа Киев превратился в грязное - в прямом смысле - село, с ямами по колено.
Не стал бы так драматизировать.
На самом деле, Киев давно уже был грязным селом. С ямами по колено.
Просто вы этого не хотели замечать.
А сейчас природа проявила некоторые детали и особенности жизни в городе, управляемом вороватым жульем на протяжении последних 20 лет.
Разрушенная инфраструктура. С новой плиткой на проспектах.
Без транспорта и парковок. Но с идиотскими пешеходными зонами.
Без плана и логики. Зато с ненужными памятниками.
Город, который должен быть красавцем. Но который сделали уродом.
И не только омельченки-черновецкие-клички. Но и вы сами.
Потому что вам наплевать. Прежде всего, на себя.
Вот и плавайте в этом.