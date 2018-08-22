Автомобиль Нели Штепы и Ирмы Крат грузовик скинул с трассы: опубликованы фото

Водитель бывшего мэра Славянска Нели Штепы и журналистки Ирмы Крат попал в ДТП после того, как завез их на эфир одного из телеканалов.

"Наш хороший друг отвез нас с нель Штепой на эфир, и возвращаясь домой, на него неизвестные совершили наезд! Сбросили грузовым автомобилем с трассы! Представьте себе, что он пережил. Я только начинаю отходить от всего этого, и понимать, что происходит. Очень сильно все перенервничали! Самое главное, что жив!" – написала Крат об инциденте в Facebook.

Журналистка сообщила, что по характеру повреждений автомобиля ДТП была очень серьезной, однако их друг не получил "ни царапинки".

Напомним, ранее в Киеве свободовец Мирошниченко стал участником ДТП.