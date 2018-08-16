В Киеве свободовец Мирошниченко стал участником ДТП: опубликованы фото и видео

В результате аварии серьезно никто не пострадал.
Игоря Мирошниченко.
Как заявил бывший политик в интервью 112 Украина, его авто двигалось в среднем ряду со скоростью 50-60 км/ч, а Honda Accord влетела сзади на большой скорости.
"Я услышал сзади звук, похожий на звук байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", - рассказал Мирошниченко.
Водитель автомобиля Honda заявил, что его подрезал другой участник движения, который проезжал мимо, поэтому его развернуло и произошло столкновение.
"Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло", - заявил водитель Азир Рамазанов.
Мирошниченко утверждает, что ехал со скоростью 50 км/час, а Рамазанов говорит, что двигался по третьей полосе со скоростью 90 км/ч.
Как известно, максимальная разрешенная скорость движения на проспекте Победы составляет 50 километров в час.