Контроль за скоростью: стало известно, когда могут вернуть радары на украинские дороги

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, радары для измерения скорости могут вернуться на автодороги Украины не раньше осени.

Лишь через месяц запланировано совещание чиновников, на котором должны быть согласованы новые нормы контроля за скоростью. И только после этого водителей будут останавливать за превышение скорости, сообщает ТСН.

Отметим, что ранее после нескольких смертельных ДТП чиновники заявляли, что начинается тотальный контроль транспортных средств, а с 27 июля обязательно будут измерять и скорость. Однако вопрос решили отложить.

Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП с человеческими жертвами - в общей сложности четыре громких ДТП унесли жизни 21 украинца.