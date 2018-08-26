"Я не сдамся без боя". В центре Симферополя рискнули исполнить украинский хит

В Симферополе зазвучала украинская песня / sevnews.info

В столице аннексированного Россией Крыма Симферополе двое музыкантов исполнили композицию украинской группы Океан Ельзи "Я не здамся без бою" прямо среди улицы.

Об этом своей странице в Twitter сообщает Aliev Eldar, спровоцировав в комментариях разноплановую дискуссию.

На видео видно, как музыканты исполняют украинский хит на перекрестке, собрав достаточное количество зрителей, которые отблагодарили исполнителей громкими аплодисментами.

Комментаторы под видео разделились во мнении: одни писали, что в украинских песнях в Крыму нет ничего необычного, другие предостерегали, что такое публичное исполнение может быть небезопасным.

Оккупированный Крым. Центр Симферополя - играет украинская песня группы "Океан Эльзы " - я не сдамся без бою. pic.twitter.com/yWc3HMSisS — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 26 августа 2018 г.

Напомним, знаменитая российская певица Алла Пугачёва заявила о том, что у латвийской певицы Лаймы Вайкуле "язык без костей", и ей лучше молчать, иронично намекая на ее высказывание о Крыме.