Военный эксперт рассказал об ахиллесовой пяте украинской армии

Контрактник ВСУ / УНИАН

Украинские власти начали "немного игнорировать" требования людей в погонах, что приводит к оттоку профессиональных кадров из армии. Именно сейчас, в условиях угрозы внешней агрессии, особенно важно мотивировать военнослужащих.

Такое мнение выразил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец в интервью "Апострофу".

"Человек в военной форме не должен чувствовать себя забытым. Это как раз может быть одной из ахиллесовых пят украинского войска. Любое политическое руководство сегодня должно обратить на это внимание и реализовать проекты, которые могут существенно усилить желание офицеров служить в украинской армии", - говорит Згурец.

По словам эксперта, "гражданские" зарплаты обогнали "военные" и государству что слабо мотивирует к службе. Поэтому государству необходимо создать соответствующие условия.

"Есть определенное количество офицеров, измеряющееся десятками тысяч, которые готовы разорвать контракты. Это эхо того, что динамика экономических изменений в Украине следующая: даже минимальные зарплаты, которые ранее получали контрактники, в свое время были достаточно высокими по сравнению с гражданским сегментом. Сейчас этот сегмент обогнал военных и тогда возникает вопрос, что часть людей начинает ехать просто в Европу, несмотря на безвиз. Вопрос защиты Украины возлагается непосредственно на людей, которые считают это своим главным призванием. Если такие люди есть, то государство должно обеспечить им условия", - заключил он.

Напомним, на фоне массового увольнения военнослужащих ВСУ из-за низких зарплат министр обороны Степан Полторак заработал за июль 71,4 тыс. грн.

В конце июля Министерство обороны Украины попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года.

В ВСУ отметили, что низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения военных после окончания контракта. "С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сообщили в пресс-центре ВСУ.