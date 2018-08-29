Температура снова вырастет: синоптик рассказал о погоде в Украине в последние дни лета

Погода в Украине в последние дни лета / 1zoom.ru

Погода в Украине 30 августа будет дождливой – но к вечеру небо прояснится. Так, ближайшей ночью, а также завтра с утра прогнозируются локальные дожди с грозами в Луганской, Донецкой и Харьковской областях, а также в Крыму и местами в Сумской области.

"30 августа запад и север Украины поделятся немного дождями с востоком. Атмосферный фронт, который сегодня увлажнил и освежил воздух над северной частью, перемещается в восточном направлении", – написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В четверг днем по всей стране будет светить солнце, осадков не предвидится, заверила синоптик.

На западе, севере и в Винницкой области термометры покажут до + 24-29 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных регионов стоит ожидать + 29-33 градуса.

Погода в Киеве 30 августа будет сухой и солнечной. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

Читайте также"Сухой День знаний". Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 1 сентябряВ целом, до конца недели температура будет только расти, прогнозирует Диденко: "31 августа и 1 сентября – такая же погода с еще даже с более высокой температурой воздуха. Поэтому ревизию в шкафах не спешите совершать, все летнее еще пригодится".

Кроме того, в ближайшее время на дорогах в западных и северных областях ночью и утром возможны туманы и дымки. В связи с этим Диденко призвала водителей быть осторожнее в пути.

А вот прогноз погоды от Укргидрометцентра обещает завтра солнце без осадков всей территории Украины. А вот к конце недели снова дожди:

Ранее синоптик рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, сентябрь пройдет без резких перепадов температур в течение суток.