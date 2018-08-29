Чалый прокомментировал информацию СМИ о покупке Украиной трех комплексов ПВО у США

Чалый заявил, что его слова неверно интерпретировали / facebook.com/people/Валерій-Чалий

Посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал информацию СМИ о планируемой закупке Украиной систем ПВО в США, отметив, что это "является закрытой информацией", и что его предыдущие заявления о как минимум трех системах ПВО (ценой в $ 750 млн каждая) - "неправильно интерпретировали". При этом Чалый подтвердил, что работа в направлении военно-технического сотрудничества Украины и США ведется и будет продолжаться.

"К сожалению, многие СМИ неправильно интерпретировали то, что я говорил, связав куски из разных частей интервью. Действительно, то, что мы постоянно ведем эту работу - это правда", - заявил дипломат, сообщает "Радио Свобода"..

Читайте такжеДо конца года Украина создаст более 20 образцов вооружений - Порошенко"Но говорить, что есть конкретный запрос и на сколько (систем ПВО - "Главред") - во-первых, это закрытая информация, но работа ведется и она будет продолжаться", - добавил он.

"Я говорил, что в магазинах такие системы не купишь, и назвал приблизительные оценки стоимости", - отметил Чалый, комментируя свои же слова о ценах на комплексы ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что официальный Киев запросил у США три системы противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за единицу.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что полученные в качестве военной помощи от США $250 миллионов будут потрачены на медицину, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.