"Слон по ушам походил, повалялся". В Сети поиздевались над тем, как Ляшко спел "3 сентября"

Ляшко во время пения под караоке / скришнот из видео

Глава "Радикальной партии" и одноименной фракции в Верховной Раде Олег Ляшко на камеру под караоке-аккомпанемент исполнил поп-шансонный хит Михаила Шуфутиснкого "3 сентября".

Соответствующим видео политик поделился с "френдами" и подписчикам своей страницы в Facebook.

Интересно, что в кадр попал и домашний питомец Ляшко – французский бульдог по кличке Орешек. Собака явно была ошеломлена и потрясена пением своего хозяина.

Видео вызвало серьезный ажиотаж среди интернет-пользователей.

"Серьёзно слон по ушам походил, просто повалялся", − с отсылкой к известной поговорке высмеял пение Ляшко пользователь Владимир Ященко.

Такой ужасный вокал – это месть Шуфутинскому за выступления в оккупированном Крыму, правда?" – с явными издевкой и глумом предположил пользователь Андрей Логащук.

"Как тебе такое, Святослав Вакарчук", − повеселился с отсылкой к известному мему и политическим амбициям лидера "Океана Ельзы" пользователь Андрей Кауфман.

"Народного дать, а то Повалий получила. А Ляшко?", −сыронизировал пользователь Богдан Довбенюк.

"Леня, ты?", − вспомнил про бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, тоже любившего петь, пользователь Андрей Бурлака.

Напомним, ранее Ляшко заявлял о том, что он любит начинать утро с пения в караоке и танца с женой.