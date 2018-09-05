Умер народный артист Украины, певец Роман Майборода

Роман Майборода / СМИ

В возрасте 75 лет скончался украинский певец, народный артист Украины Роман Майборода.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного", - в среду, 5 сентября, сообщается на сайте Национальной музыкальной академии им. Чайковского, где Майборода работал и.о. профессора кафедры оперного пения.

Причина смерти певца не оглашается.

Прощание с артистом состоится в четверг, 6 сентября, в Национальной опере Украины. Отпевание пройдет во Владимирском соборе.

Роман Майборода - сын композитора Георгия Майбороды и племянник композитора Платона Майбороды. Артист был лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Вильнюсе, Международного конкурса в Тулузе, а также был обладателем гран-при и золотой медали Международного конкурса молодых оперных певцов. Пел в операх Читайте такжеСкончался украинский диссидент Юрий БадзёВерди в Риге, Таллине и Варшаве.

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