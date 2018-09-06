Ликвидация Захарченко: Тука спрогнозировал разборки среди боевиков ОРДЛО

Вероятное объединение самопровозглашенных "республик" не выгодно прежде всего России.
На Донбассе после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко могут возникнуть разборки между боевиками, однако "народного восстания" ожидать не стоит.
По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, также маловероятно объединение "ДНР" и "ЛНР".
"Какие-то внутренние разборки я допускаю, особенно за распределение финансовых потоков. Относительно вероятного объединения "республик", такие идеи уже были, но идеи идеями, а жизнь вносит свои коррективы. Когда появились соответствующие таможни между "ЛНР" и "ДНР", то это яркий ответ на все призывы к объединению", - подчеркнул он в комментарии "Обозревателю".
Тука добавил, что вероятное объединение самопровозглашенных "республик" не выгодно прежде всего России, ведь на оккупированных территориях все будет происходить по тому сценарию, который будет разработан в Москве.
Напомним, Захарченко был ликвидирован в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что рассматриваются две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".