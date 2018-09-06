Ликвидация Захарченко: Тука спрогнозировал разборки среди боевиков ОРДЛО

Место ликвидации Александра Захарченко / Reuters

На Донбассе после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко могут возникнуть разборки между боевиками, однако "народного восстания" ожидать не стоит.

По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, также маловероятно объединение "ДНР" и "ЛНР".

"Какие-то внутренние разборки я допускаю, особенно за распределение финансовых потоков. Относительно вероятного объединения "республик", такие идеи уже были, но идеи идеями, а жизнь вносит свои коррективы. Когда появились соответствующие таможни между "ЛНР" и "ДНР", то это яркий ответ на все призывы к объединению", - подчеркнул он в комментарии "Обозревателю".

Тука добавил, что вероятное объединение самопровозглашенных "республик" не выгодно прежде всего России, ведь на оккупированных территориях все будет происходить по тому сценарию, который будет разработан в Москве.

Напомним, Захарченко был ликвидирован в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что рассматриваются две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".